Det var Iver Gjelstenli som omkom i fallulykka i Vengetindene

(Saken ble først publisert på rb-nett.no) Onsdag formiddag meldte politiet om at en klatrer var involvert i ei fallulykke fra Vengetindene i Rauma. Han var en del av et større turfølge. Onsdag kveld ble det kjent at mannen var omkommet. Torsdag frigir politiet navnet i samråd med de pårørende.