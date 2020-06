Gaute og Cathrine hyller Isfjorden og Romsdalen

New Articles

Gaute Grøtta Grav (41) og Cathrine Montero Moen (30) bruker sommeren på en drømmereise til noen av de fineste sommerperlene i Norge. Undervegs gjør de videoopptak av seg sjøl og opplevelsene som møter dem på ferden gjennom det langstrakte landet, for så å publisere begivenhetene på ulike sosiale medier under tittelen "Ferieperler".

Reisen starter i Gautes hjembygd Isfjorden, og begge to gjør alt de kan med ord og bilder for å forklare seerne at dette er paradis på jord.

Raumaambassadør

- For oss var det naturlig å starte turen i Rauma. Jeg tar «jobben» som Raumaambassadør på alvor, og denne gangen fokuserer vi på andre ting enn Romsdalseggen og Rampestreken. Det er mange fine bilder fra Isfjorden i det 11 minutter lange innslaget, samt at vi tar turen til Saltkjelsnes Camping, og viser frem noe av det Tindesenteret og Friluftslek kan tilby folk, sier Gaute Grøtta Grav til Åndalsnes Avis.

I filmen får vi se gravide Cathrine Montero Moen, som hopper fra brua over Straumen ved Saltkjelsneset Camping. I en annen sekvens leter de etter en "hemmelig spakulp" ved Skarsetra i Isfjorden, og på toppen av Moanebba får vi se familiemedlemmer som stuper frivillg ut i et nesten islagt tjern. En telttur med rosenrød solnedgang oppe på Litlefjellet får vi også være med på.

Pratingen de to i mellom er hele tida lett og spøkefull med innslag av sjølironiske kommentarer.

Se videoen fra Rauma her:

- I år vil flere nordmenn enn vanlig feriere i eget land, og med dette prosjektet vil vi tipse om steder og turer som ikke er de mest kjente. Sånn som å bade på toppen av Moanebba i Isfjorden for eksempel, sier Gaute Grøtta Grav.

Bobil

- For vår del blir det mange opplevelser på kort tid, men noen avslappende ferie er det ikke. Så snart opptak på et sted er i boks, hiver vi oss i bilen og suser videre til neste sted. Kroken Caravan på Åndalsnes er en av samarbeidspartnerne våre, og de stiller med den flotte bilen vår. Vi hadde ikke klart denne reiseruta på så kort tid uten en bobil som er både både kontor, hotell, kjøkken og fremkomstmiddel, forklarer Gaute.

Reportasjene fra Norgesturneen blir lagt ut på en egen nettside som du kan se HER. Videoene er lastet opp på Gautes YouTube-kanal, og på hans offisielle Facebookside.

Helgelandskysten

- Akkurat nå er vi på Helgelandskysten og lager innslag herfra, og turen går videre nordover de neste dagene. Nye innslag kommer flere ganger i uken gjennom sommeren. Hver dag oppdaterer vi også fra stedene vi er på Instagram.

- For meg som er mest vant til å jobbe med tradisjonelle TV-sendinger, er det spennende med en serie som utelukkende er å finne på nettet, sier Farmen-kjendis Gaute Grøtta Grav til Åndalsnes Avis.