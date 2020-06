Velkomne i Pride-familien - vi står sterkare saman

New Articles

Goda raumaværingar!

Gratulerer med dagen, og velkomne i Pride-familien. Det er flott at dei politiske partia i fellesskap har teke initiativ til ei markering av skeive sine rettar på denne måten. I dag skulle det ha vore parade i Molde, men det vart uråd å gjennomføre. Difor er det kjekt at de i Rauma kommune har teke initiativ til eit digitalt Pride.

Rauma er ein dei viktige portane i Møre og Romsdal. Raumabanen er eit omgrep. Tidene har rett nok endra seg, slik at vegane inn og ut av fylket har vorte fleire, både med fly, båt, buss og bil.

For nokre tiår tilbake var Raumabanen for mange vegen ut av fylket. På perrongen på Åndalsnes stasjon vende mange homofile ryggen mot fylket, tok eit farvel og gjekk på toget til Oslo. Dei kunne ikkje vere i fylket. Dei kunne ikkje vere heile seg. Dei måtte flykte for å leve.

Heldigvis er det ikkje slik lenger. Samfunnet har endra seg til det betre. Særleg dei unge er i mykje større grad aksepterande.

Likevel er det slik at mange skeive på bygdene kjenner ei uro. Dei er ikkje trygge på at samfunnet rundt dei vil akseptere dei for den dei er. Dei kan kjenne einsemd. I desse koronatider har vi alle kjent på ei slik einsemd, der vi ikkje kan vere saman med andre folk slik vi helst ynskjer. For dei fleste av oss kjem kvardagen tilbake slik han var. Men for nokre er dette kvardagen, året rundt. Det må vi ikkje gløyme.

Bygdepride siste åra har vist at samfunna våre ynskjer å slå ring om alle. I dag vert det flagga med regnbogeflagg frå mange rådhus, offentlege bygningar og private flaggstenger og altanar. Det er vi glade for, og det viser at folk meiner at bygda er for alle.

Teamet for Bygdepride i år, slik det skulle vere for alle pridane i vår og sommar, skulle vere internasjonalt fellesskap – sterkare saman.

Ja, vi kan slite med vårt på bygdene i Noreg. Men det er ingenting mot kva skeive i mange andre land opplever. Dei opplever ikkje berre fordømming, men også forfølging. Det er mange land som har strenge straffer overfor dei som vågar å vise kjærleik overfor ein av same kjønn. Straffene kan vere bestialske og grusomme.

Difor skal vi i dag sende ein ekstra tanke til dei som må leve i frykt for sitt eige liv dagleg. I nokre land går det i feil retning, men i andre land er det heldigvis betring. Den einaste måten å få betring på i fleire land, er at vi her heime, uansett kven vi er, medverkar til å halde oppe trykket, og klart seie i frå at forfølging av folk som berre vil vise kjærleik – er heilt uakseptabelt.

Husk – alle de som deltek i Rauma Pride – gjer kvardagen enklare for den som kjenner seg einsam og usikker. De er med på å gjere bygdene og småbyane våre opne og rause for ung og gammal, for alle menneske. Vi står sterkare saman. Ingen er fri før alle er fri.