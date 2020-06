Raumas første Pridemarkering med appeller på dataskjermen

New Articles

De gjeldende smittevernreglene gjorde det uaktuelt å invitere til en stor, åpen markering. Men heldigvis kan folk møtes i ubegrenset antall på internett.

Pridelørdagen startet allerede klokka åtte lørdag morgen med heising av regnbueflagget på toppen av Rauma rådhus. Fire timer seinere kunne internettbrukere over hele kommunen og for så vidt over hele verden følge nettstreamingen av det første Pride-arrangementet i Rauma noensinne, og et av de første i Møre og Romsdal.

Samfunnsengasjement

Ordfører Yvonne Wold (SV) var vertinne foran sin egen dataskjerm på ordførerkontoret, og i tur og orden presenterte hun en lang rekke samfunnsengasjerte mennesker som forklarte og begrunnet sitt forsvar for at seksuell legning er en berikelse for samfunnet, og ikke et problem.

Førstemann ut var Rune Sæbønes, initiativtaker og styremedlem i Bygdepride Ørsta og Volda. Deretter fulgte appeller fra en rekke folkevalgte lokalpolitikere: Magnhild Vik, varaordfører (SP), Solrun Røsvik Sørli (KRF), Renate Soleim (H), Jan Drahos (SV) og Ingrid Marie Schei Olsen (AP).

Thea Elise Gråberg, leder av ungdomsrådet i Rauma holdt også en engasjert appell, det samme gjorde Cathrin Del Rio Honningsvåg fra organisasjonen Molde på Skeiva, Thomas Trana fra Rauma MiniCon, Aksel Berget Skjølsvik, daglig leder i ÅIF, og til sist Olav Myklebust, ordfører i Sande kommune, åpen homofil og blant annet medlem i bispedømmerådet.

Respekt

Den gjennomgående tråden i alle appellene var respekten for menneskeverdet og at alle mennesker har behov for å bli akseptert uansett legning og levemåte.

– Dette var et tverrpolitisk arrangement, som på grunn av koronasituasjonen ble litt begrensa denne gang. Men forhåpentligvis kan det være spiren til noe mer og større i framtida, kommenterte Yvonne Wold etter at den timelange nettseansen var gjennomført.

– Det beste med denne markeringen er at så mange deltar og viser aktivt engasjement for inkludering og mangfold. Ikke minst er det viktig for alle skeive mennesker å oppleve at vi står opp og viser vår støtte, oppsummerte Rauma-ordføreren.