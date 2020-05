Vi har ikke råd til å være for bakpå i koronakrisa

New Articles

Koronakrisa har blitt møtt med sterke tiltak både fra offentlig hold. Milliarder kommer i tiltak fra Stortinget, mens fylkeskommunen har vedtatt en krisepakke på 187 millioner kroner. I Rauma kommune er naturligvis handlingsrommet mindre, ikke minst fordi kommuneøkonomien er svært dårlig etter flere år med store låneopptak. Men det er viktig at også Rauma kommune viser vilje til å hjelpe.

RRH hadde lagt bak seg et utfordrende fjorår, og fikk så koronakrisa i fanget. Vi vil berømme styret for å ha jobbet godt i en meget krevende situasjon. Det er blitt lagt ned enormt mange timer fra styrets side for å få kontroll over situasjonen og for å legge planer for videre satsing.

Dessverre har vi fra kommunalt hold så langt ikke fulgt opp særlig godt. En søknad om lån til Kraftfondet er foreløpig avslått. I tillegg har et flertall formannskapet valgt å avslå en søknad på 250.000 kroner til drift av turistkontor i 2020, og oppfordret heller Kraftfondet til å se på saka.

Kommuneøkonomien er svært krevende, så det er ikke vanskelig å forstå at folkevalgte har problemer med å bruke penger på ikke lovpålagte oppgaver. Men det har ingen hensikt å sende søknad om driftsstøtte av turistkontor til Kraftfondet. Fondet har etter vedtektene ikke anledning til å imøtekomme en slik søknad. Dette ble det opplyst om i formannskapet.

Når saka kommer til endelig behandling i kommunestyret, håper vi derfor at flertallet kommer til en annen konklusjon. Handels- og reiselivsnæringa står ovenfor en krise som mangler sidestykke i moderne tid. En rekke bedrifter i Rauma kan gå konkurs. En rekke raumaværinger kan miste jobben.

250.000 kroner er ikke mye, men det vil i hvert fall gi et lite signal om at vi ønsker å bidra for to bransjer som nå er i store problemer. Vi har ikke råd til å være for bakpå i denne situasjonen.

