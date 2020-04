Person fra Rauma har fått påvist smitte - befinner seg et annet sted i landet

New Articles

Rauma kommune melder onsdag ettermiddag:

- Det 10. tilfellet av koronasmitte er registrert i Rauma. Vedkommende har bostedadresse i Rauma men har testet positivt et annet sted i Norge. Personen er i fin form og oppholder seg i isolasjon et annet sted i landet. Det har vært gjennomført en jobb med smittesporing.

VG meldte allerede tirsdag om et 10. smittetilfelle knyttet til Rauma. Onsdag formiddag var ikke Jon Sverre Aursand kjent med tilfellet, men sa at det var mulig det kunne dreie seg om en person med bostedsadresse i Rauma, som oppholder seg og har blitt testet et annet sted. Det viste seg altså å stemme.