Kommuneoverlegen: - Ikke kjent med noe tiende tilfelle

New Articles

Han forteller at han er kjent med oversikten fra VG, men at han ikke vet om noe tiende. smittetilfelle i Rauma. Det tiende tilfellet skal i følge VG ha kommet 7. april.

- Vi opererer med at det er ni smittede fra Rauma. Det er mulig at det kan være snakk om en person med bostedsadresse i Rauma som befinner seg et annet sted, men det skal være slik at vi skal få beskjed dersom noen som bor i Rauma får påvist smitte andre steder. Noen slik beskjed har vi ikke fått ennå, sier Aursand, som blant annet har snakket med Folkehelseinstituttet om saken.

- Heller ikke de kunne bekrefte noe tiende tilfelle i tilknytning til Rauma., sier han.

Kommunen har gått ut med pressemelding og informasjon på nettsidene sine etter hvert bekreftede smittetilfelle. Det vil de også gjøre denne gangen.

To friskmeldt

Det er nå to som er friskmeldt etter å ha hatt koronaviruset i Rauma. Kommuneoverlegen presiserer igjen at friskmeldingen gjøres av lege.

- Man kan ikke friskmelde seg selv etter isolasjon. En friskmelding skjer av legen, og man har hatt kontakt med legen like før friskmeldingen skjer. Man beveger seg ikke utendørs uten at man har fått en ettertrykkelig friskmelding av legen, sier han.