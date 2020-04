Enstemmig for ny tomtekampanje

New Articles

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for en ny tomtekampanje, denne gangen i Måndalen.

Det var i formannskapet forslaget kom opp, og kommunestyret var enig. Det er i dag tre ledige tomter i boligfeltet Raknem I, med en tomtepris på kr 92.500 kroner. I boligfeltet Raknem II, som ble opparbeidet for ti år siden, er 12 av 16 tomter fortsatt ledige. her koster tomtene 265.00 kroner per tomt.

De stiller seg også positive til private initiativ for å etablere førstegangsboliger. Det endelige vedtaket ble slik:

"Dersom det kommer et privat initiativ med målsetting om å etablere førstegangsboliger e.l, i Måndalen, vil Rauma kommune gå i dialog med initiativtaker(e) med tanke på å finne en løsning som sikrer mulighet for etablering av førstegangsboliger e.l. Kommunestyret ber om at det gjennomføres en kampanje for salg av tomter i Måndalen slik som det er blitt gjort på Åfarnes."