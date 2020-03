En lang rekke arrangementer avlyses - her er lista

Romsdalsmuseet avlyser årsmøtet i Konfeksjonsmuseet og kåseri med Bjørn Austigard som var annonsert på Samfunnshuset i Isfjorden 19. mars. Inntil vidare vil det sittande styret for Konfeksjonsmuseet fungere, skriver Bjørn Ølander.

Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i organisasjonen opphører for resten av sesongen og frem til 30. april. I helga skulle junior-NM gått. Iver Hole og Hanne Kjos fra ÅIF var påmeldt.