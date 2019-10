Sikret mesterskapet tross tap i siste kamp

New Articles

Mye skulle ha gått galt i den siste kampen mot Bryn/Bud for at ÅIFs G13-lag ikke skulle ta årets seriegull. Laget måtte bare unngå å tape kampen med 11 mål, noe som ville ha resultert i at Molde hadde snappet mesterskapet rett foran nesen på åndalsnesingene.