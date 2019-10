ÅIF berget plassen i 4. divisjon

New Articles

Å si at jubelen står i taket i ÅIF-leiren etter sesongavslutningen for seniorene er kanskje å overdrive - til det har resultatene variert for mye og altfor mange kamper har endt med negativt resultat.

Men ettersom det nå er klart at Molde 2 og Træff unngår nedrykk fra 3. divisjon, så unngår også ÅIF et forsmedelig nedrykk til 5. divisjon. Laget endte opp på 10. plass og tredje sist i serien med 22 poeng, samme poengsum som Averøykameratene men med bedre målforskjell.

Nå gjenstår bare spørsmålet om KBK 2 rykker opp til 3. divisjon - i så fall kan også Averøykameratene gå vinteren i møte og vite at de skal spille i 4. divisjon også neste år.

Viktig

- Ettersom 4. divisjon er den høyeste divisjon i vår fotballkrets var det viktig at vi unngikk nedrykk. Det er ingen tvil om at det artigere å spille i 4. divisjon enn i 5., det gjør at både spillerne og andre beholder interessen for laget og kampene, konstaterer trener Kim Hugo Nyheim.

Han beskriver situasjonen for ÅIFs herrefotball som ganske lys med tanke på det som skal skje neste sesong.

- Vi skal nå kartlegge innstillingen blant spillerne og dermed finne ut hva slags ambisjonsnivå vi skal legge oss på. Men jeg mener at vi har spillermateriale som er bedre enn på mange år. De yngste spillerne på laget har nå spilt i 4. divisjon i to år og har fått god erfaring, og hvis spillerne ønsker det tror jeg at vi har gode muligheter for å hevde oss høyere opp på tabellen neste år, sier Nyheim.

Vinterpause

- I år har vi hevdet oss best på treningene, men sviktet i kampene. Nå blir utfordringen å klare å ta ut potensialet som bor i laget når det skal spilles kamper. Men aller først skal spillerne nå få ei god og lang vinterpause slik at de får tilbake lysten på å trene og spille kamper når neste sesong starter, oppsummerer Kim Hugo Nyheim.