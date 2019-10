Bohinen reddet poeng for Norge U21 i Hviterussland

New Articles

11 minutter før slutt dukket midtbanespilleren opp og sørget for uavgjort i Zjodino.

Dermed har Norge fire poeng etter to kamper. Tirsdag venter en tøff duell mot Nederland i Drammen. Gruppevinnerne og den beste toeren går direkte til EM i 2021. Resten av lagene som blir nummer to spiller playoff. I tillegg til Nederland er også Portugal i Norges gruppe.

Det var Norge som fikk den første gode muligheten i Hviterussland. Tobias Heintz fikk avslutte, men ble stoppet av hjemmelagets keeper. Vertene skulle også få sjansen før hvilen, men denne gangen var det Norge-keeper Julian Faye Lund som reddet.

Fotball U21: Hviterussland – Norge 1-1 EM-kvalifisering menn U21 fredag, gruppe 7: Hviterussland – Norge 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Denis Grechikho (58), 1-1 Emil Bohinen (79).

Dommer: Enea Jorgji, Albania.

Gule kort: Dmitriy Podstrelov, Pavel Sedko, Hviterussland.

Norge (4-4-2): Julian Faye Lund – Fredrik André Bjørkan (Ola Brynhildsen fra 71), Leo Skiri Østigård, Ulrik Tillung Fredriksen, Birk Risa – Håkon Evjen, Johan Hove, Emil Bohinen (Tobias Christensen fra 80), Hugo Vetlesen – Tobias Heintz (Dennis Johnsen fra 87), Kristian Thorstvedt (Aron Dønnum fra 80).

Norges neste kamp er hjemme mot Nederland tirsdag 15. oktober.

Et snaut kvarter etter pause kunne derimot ikke Faye Lund forhindre at Denis Grechikho sendte hjemmelaget i ledelsen. Norge presset på for utligning, og Heintz fikk nok en god mulighet, men heller ikke denne gangen fikk han uttelling.

Elleve minutter før slutt skulle endelig Norge få noe å juble for da Bohinen satte inn utligningen.

Norge åpnet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier hjemme mot Kypros i begynnelsen av september. Mål av Heintz og Kristian Thorstvedt sørget for tre poeng og en fin åpning.

