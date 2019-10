Ny landslinje på RVS fra neste høst

New Articles

Rauma videregående skole har søkt om oppstart av landslinje i Studiespesialisering med Bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole i Møre og Romsdal.

Regjeringen bevilger nå 0,4 millioner kroner til en ny landslinje i bratt friluftsliv fra høsten 2020. Summen er halvtårseffekt 2020, og kommer i tillegg til det fylkeskommunen allerede betaler for elevene.

Tolv elever ved Rauma videregående skole vil få mulighet til å fordype seg i klatring og ski, samtidig som de får studiekompetanse. Landslinjer er åpne for at elever fra hele landet kan søke:

- Vi er mange som har jobbet for at denne landslinjen skulle bli en realitet, og er i dag svært fornøyde med å kunne bidra til opprettelse av dette utdanningstilbudet. Rauma kommune innbyr til bratte aktiviteter både sommer og vinter, og er helt riktig lokasjon for en landslinje i Studiespesialisering med Bratt friluftsliv, sier stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H).

Landslinjen skal gi ungdommer fra hele landet mulighet til å utvikle solid kompetanse innen bratt friluftsliv, og samtidig få generell studiekompetanse. Linjen vil fokusere på sikkerhet og verdiskapning, samt i et voksende naturbasert reiseliv omhandle aktiviteter og opplevelser i høyfjellet og i bratt terreng.

Åndalsnes Avis kommer tilbake med mer.