Gult farevarsel om høy vannstand

New Articles

Et polarlavtrykk nærmer seg Sør-Norge, og fører med seg lokalt store snømengder mandag og tirsdag. Lavtrykket gir stor variasjon i vinden på Vestlandet.

I Nord-Norge er det sendt ut farevarsel om snø på fjelloverganger i Finnmark, Troms og Ofoten. Mandag vil det snø over 200 til 400 meter over havet. Utpå kveld stiger snøgrensen til cirka 400 til 700 meter over havet. Natt til onsdag er det bedring i sikte, melder Meteorologisk institutt.

Også i Sør-Norge er det utrygt for snø i høyden. Folk som skal over fjellovergangene i Sør-Norge mandag og tirsdag, bør vurdere å la bilen stå, oppfordrer Statens vegvesen.

De advarer mot vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland mandag.

Natt til tirsdag ventes det høy vannstand i Møre og Romsdal og Trøndelag, på strekningen fra Stad til Rørvik. Det er sendt ut gult farevarsel på strekningen der vannstanden vil nå maksimum mellom midnatt natt til tirsdag og klokka 2.

Vinden vil variere på Vestlandet, i Trøndelag og på fjellet i Sør-Norge mandag og tirsdag grunnet lavtrykket, men meteorologene melder at kysten av Møre og Romsdal kan få opptil liten storm.

(©NTB)