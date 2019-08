Møre og Romsdal leder Lerøy Lekene i Måndalen

New Articles

Det kokte av intense konkurransenerver over hele Måndalen stadion lørdag. Mer enn 200 unge friidrettsatleter fra Møre og Romsdal, Trøndelag og hele Nord-Norge kjempet intense mangekamper mot hverandre i det som regnes som et uoffisielt Norgesmesterskap for 13 og 14 åringer.