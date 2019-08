New Articles

Renate Solheim har fått stor merksemd omkring sitt utspel om mobbing. Det er bra. Men det svekker nok saka litt at dette i så stor grad blir brukt som eit utspel i valgkampen.

No er dette ikkje første gongen at mobbing skal fjernast. Då K. M. Bondevik var statsminister vart det vedteke at no var det slutt på all mobbing! Sidan den gongen er nok dette problemet blitt mykje større, mest på grunn av det som feilaktig blir kalla «sosiale medier».

Slik det er blitt har eg ingen tru på å vedta visjonar, manifest eller å opprette ei deltidsstilling.

Det er elles merkeleg at Rauma kjem så dårleg ut i mange slike kåringer, vi som har vore Høgrestyrt i 8 år. Kanskje meir fellesskap og mindre Høgrepolitikk vil hjelpe på?

Eg kjenner meg godt igjen når Renate Solheim fortel om eigne erfaringer frå skuletida. Grendaskulen eg gjekk på vart nedlagt då eg var 11 år, og tida etterpå vart vanskeleg. Eg var dårleg i det meste: å lese og skrive, i fotball og eg hadde ikkje sangstemme. Men det såraste var å bli mobba fordi far var ordførar.

Som aktiv deltakar i ulike sider av samfunnlivet har eg fått både kritikk og det som verre er.

Det verste var då eg 72 år gamal fekk eitt langt brev med voldsom kritikk og beskjed om at eg var arvorleg sinnsjuk og at eg for min eigen del måtte komme meg til lege. Når eg tok direkte kontakt med vedkomande så vart heile leksa teke opp att verbalt. Så når leiinga i vedk. sin klubb står fram i lokalavisa og fortel om medlemmene sin prektigheit og sosiale innsats, så går ikkje dette heilt inn hos meg.

Eg deler fullt ut det Renate Solheim skriv om voksne sitt ansvar. Serleg stort er dette for dei som tek på seg leiiaroppgåver i samfunnet.

Forskjellsbehandling og vennetenester er ein u-ting når vi opplever det i politikken, slik eg gjorde 13. juni i år.

Kommunestyret var invitert av Vegvesenet og ordføraren til synfaring oppe i Romsdalen ang. planlegginga av ny veg ved Skiri / Flatmark. Eg møtte i god tid ved rådhuset, og etter kvart vart vi fleire som stod der, også Renate Solheim. Då sa ho ordrett sitert: « Vi må støtte ho Marit, for alt ho har støtta oss». Eg trudde knapt det eg høyrde. Og oppe i Romsdalen blir det fortalt av andre, at det samme hadde blitt teke opp att.

Men det verste var at leiaren av Planutvalget droppa den viktigaste delen av synfaringa, orienteringa vi fekk i tunet på Nordre Flatmark, og heller gjekk tilbake til Skirimoen saman med eigaren der.

No trur eg ikkje at denne handlemåten vil bety så mykje for korleis dei endelege vegplanene blir, men Renate Solheim har nok gjort seg sjølv inhabil i denne saka.

Eg har vore politisk aktiv i Rauma frå 1967, i 52 år. Rett nok med enkelte pauser. Grunnlaget har heile tida å vere ærleg, med meg sjølv og velgarane. Uten det, hadde eg nok ikkje blitt attvald så mange gonger.

Klok, smart og lur kan andre få vere. Og eg tvilar ikkje på at ein kan komme langt med slike evner, men ærlegheit vil alltid halde lengst.

Torbjørn Bruaset

(som privatperson)