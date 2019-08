Mer regn og tredobling av bevegelsene på Veslemannen

New Articles

Morgenrapporten fra NVE tirsdag forteller at hastighetene i fjellpartiet som kalles Veslemannen har vært store i natt med 10-18 cm/døgn i øvre del og 3 cm i nedre del.

På morgentimene har nedbøren økt og NVE registrerer nå hastigheter tilsvarende 25-35 centimeter i døgnet i øvre del og 4-6 centimeter i døgnet i nedre del. Dette er mer enn en dobling og tredobling av hastighetene som ble registrert da farevarselet ble oppjustert fra oransje til rødt mandag kveld.

Mye regn

- Det er meldt mye regn utover dagen i dag og vi forventer høye hastigheter i hele dag, men fra i morgen skal regnet avta og vi forventer en gradvis stabilisering av situasjonen, skriver NVE i sin morgenrapport tirsdag.

NVE informerte Åndalsnes Avis mandag kveld om at farenivået ble oppjustert allerede på kvelden for å unngå at det ble startet evakuering midt på natta.

Veslemannen: farevarsel endret til rødt - 16 personer evakuert Klokken 20.59 mandag kveld endret NVE farevarselet for Veslemannen fra oransje til rødt. Totalt er 16 beboere i området under fjellet evakuert.

- Det vi kan si ellers er at fjellet nå er ekstremt sensitivt for nedbør. Samtidig tror vi at mengden løsmasser i Veslemannen har minket i løpet av sommeren på grunn av stadige småskred, men vi antar at det fortsatt er nok igjen til at det kan nå ned til bebyggelsen dersom større mengder løsner, sa vakthavende geolog Lene Kristensen hos NVE.

Totalt ble 11 fastboende pluss fem hytteboere i området evakuert fra det skredutsatte området under Veslemannen mandag kveld.

NRK Møre og Romsdal melder at på grunn av de store bevegelsene i fjellet har politiet i samråd med NVE besluttet at ingen flere tog får passere under Veslemannen tirsdag. Det siste toget som fikk passere gikk mellom klokka 08 og 08.30.