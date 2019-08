Veslemannen: farevarsel endret til rødt - 16 personer evakuert

New Articles

Vakthavende geolog hos NVE, Lene Kristensen, opplyser til Åndalsnes Avis mandag kveld at bevegelsene oppe i den skredutsatte fjellsida ikke har blitt dramatisk mye større siden farevarselet ble hevet fra gult til oransje tidligere på ettermiddagen.

De siste registreringene forteller i følge Kristensen at Veslemannen mandag kveld siger nedover med en fart på 7-9 centimeter i døgnet i øvre del, mens hastigheten lenger ned ligger på 2,5 centimeter i døgnet.

Veslemannen: Oransje farenivå Mandag formiddag klokken 10.50 sendte NVE ut varsel om at farenivået for skred fra Veslemannen er endret til oransje. NVE vurderer fortløpende behovet for å heve farenivået til rødt, det høyeste nivået

Meldt mye nedbør

- Vi har likevel besluttet å heve farevarselet til rødt fordi det er meldt om mye nedbør utover natta og tirsdagen, og derfor forventer vi mye bevegelse i fjellet. For å unngå å endret varselet og starte evakuering midt på natta valgte vi å endre farenivået allerede mandag kveld, sa geolog Lene Kristensen.

- Det vi kan si ellers er at fjellet nå er ekstremt sensitivt for nedbør. Samtidig tror vi at mengden løsmasser i Veslemannen har minket i løpet av sommeren på grunn av stadige småskred, men vi antar at det fortsatt er nok igjen til at det kan nå ned til bebyggelsen dersom større mengder løsner.

- Hva med bevegelsene for hele Mannen?

- Vi har sett en svak økning for hele fjellet i løpet av 2018 og 2019, men ikke mer enn hva vi forventer ut fra nedbør og sesongvariasjoner, sier geolog Lene Kristensen.

I følge vakthavende ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal, Per Åge Ferstad, har alle beboere under Veslemannen fått beskjed om at de må evakuere ut av faresonen. Dette er den fjerde evakueringen i løpet av 2019 og den 14. totalt siden overvåkingen av Mannen og Veslemannen startet.

16 personer evakuert

- Totalt er det snakk om 11 fastboende pluss fem hytteboere i området som må evakueres, sier Ferstad til Åndalsnes Avis.

- Har de berørte personene et valg om de kan bli eller må de flytte ut?

- Nei, politimesteren har nedlagt ferdsels- og oppholdsforbud i området, så det er ikke et valg de har.

Per Åge Ferstad opplyser forøvrig klokken 21.55 at Sivilforsvaret er på veg til Horgheim der de følger standard prosedyrer med å sette opp telt for vaktmannskaper, pluss å hindre at noen tar seg inn i det skredutsatte området på vestsiden av Rauma elv.

Også politiet har en patrulje på stedet for å gjennomføre evakueringen og organisere vaktholdet.