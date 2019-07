Trollveggen-operasjon kan bli langvarig

New Articles

Sea King redningshelikopteret fra Ørlandet flystasjon skulle egentlig ha landet ved Fiva gård i 11-tida mandag formiddag, men ble halvannen time forsinket. Da helikopteret omsider landet klokken 12.30 gikk helikoptermannskapet umiddelbart i møte med seks klatrere fra Romsdal Alpine Fjellredningsgruppe.

Møtet mellom helikoptermannskapet og klatrerne varte lenge, før de to gruppene gikk hver til sitt for å ha interne diskusjoner om den videre framdrifta, før de igjen møttes for å ha felles samtaler.

Vanskelig aksjon

Det tidkrevende planleggingsarbeidet gir en indikasjon om at alle involverte parter anser den forestående aksjonen i Trollveggen som vanskelig.

Politiets skadestedsleder på bakken ved Fiva gård i Romsdalen henviser alle spørsmål fra pressen til Politiets operasjonsleder i Møre og Romsdal.

Lederen for klatrerne i fjellredningsgruppa, Ole Johan Sæther, ville heller ikke gi nærmere informasjon om hva som blir neste steg i operasjonen.

- Vi skjønner at publikum er opptatt av saken, men vi må be om forståelse for at vi må være tilbakeholdne med informasjonen slik saken står nå, sa Sæther til Åndalsnes Avis.

Flere møter

Klokken 14.09 tirsdag svarer vakthavende operasjonsleder for politiet, Tor Andre Gram Franck, følgende:

- Helikoptermannskapene og fjellredningsgruppa har hatt et felles møte og møter hver for seg. Akkurat nå er de samlet i et felles møte igjen, og der vil de ta den endelige beslutningen om de skal iverksette operasjonen, sier Gram Franck.