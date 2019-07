Søker etter tsjekkiske klatrere i Trollveggen

New Articles

Det var mandag formiddag at politiet fikk inn en bekymringsmelding vedrørende to tsjekkiske statsborgere som skal ha startet klatring i Trollveggen.

Klatrerne skulle ha meldt fra til pårørende lørdag, men det har de ikke gjort. Klatrerne skal ha gitt beskjed om at de ville starte klatringen opp den 800 meter lange Rimmondruta torsdag. Normal klatretid for den ruta er 1-2 døgn, og dermed skulle klatrerne ha nådd toppen allerede før helga.

Klokken 14.05 mandag får Åndalsnes Avis beskjed fra Politiets operasjonssentral om at leteaksjon er igangsatt.

- Et redningshelikopter har landet på et jorde i nærheten av Fiva gård. To mannskaper fra den alpine redningsgruppa er på plass og planlegger søket sammen med redningshelikopteret, forklarer operasjonsleder Erik Mikalsen til Åndalsnes Avis.

- Er det aktuelt å kalle ut flere letemannskaper?

- Vi må se an behovet etterhvert. I første omgang handler det om å starte søket og lokalisere de to klatrerne.

- Har dere informasjon om klatrernes erfaring og kjennskap fra Trollveggen og området?

- Vi har fått beskjed om at de har klatret i området tidligere, og at de har klatreerfaring fra hjemlandet. Når de har valgt å starte klatring i Trollveggen, så går vi ut fra at de sjøl mener å ha tilstrekkelig kompetanse, sier operasjonsleder Erik Mikalsen.

Etter det Åndalsnes Avis kjenner til har en bil som antas å ha tilknytning til klatrerne i flere dager ha stått urørt på rasteplassen ved Horgheimseidet.

Åndalsnes Avis vil oppdatere fortløpende om utviklingen i saken.