Storseier for ÅIF J16 mot svak motstander

I følge trener Frode Dahle hadde ikke Tertnes-jentene all verden å by på av motstand. ÅIF-jentene slet likevel med å komme til mange målsjanser i første omgang, og til pause sto det "bare" 1-0 til de blågule.

Men i 2. omgang løsnet det virkelig og målene rant inn jevnt og trutt bak Tertnes-keeperen. Til slutt sto det 7-0 i målprotokollen.

- 7-0 var et greit resultat. De to andre lagene i vår pulje spilte uavgjort, så hvordan vi skal tolke tabellsituasjonen er litt vanskelig å si. Men det kan hende vi møter jevnere motstand i de to neste kampene, sa Frode Dahle på telefone fra Ekebergsletta søndag ettermiddag.

Etterlengtet seier for Isfjorden/Langfjorden Samarbeidslaget til Isfjorden og Langfjorden i G 16-klassen har ikke vunnet en eneste kamp i den hjemlige serien. Men seier ble det i åpningskampen i Norway Cup.

ANDRE RESULTATER SØNDAG

G16: Hegra - ÅIF 0-2

J14: ÅIF - Haugar 1-3

G16: Isfjorden IL - Eidanger 0-1

G16: Hovding - Isfjorden IL 1-2

J17: Odda - Langfjorden IL /Træff 0-6