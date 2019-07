Trafikkulykke i Innfjorden

New Articles

Politiet meldte om ulykken første gang klokken 18:32 fredag kveld.

Den første meldingen fortalte at to personer var fastklemt i bilene, men klokken 19:10 kom det ny melding om at begge to var frigjort fra bilene av redningsmannskap på stedet. Begge skal være kritisk skadet. Luftambulanse har kommet til stedet, og de skadde blir fløyet til Ålesund sykehus.

Vegen er sperret i begge retninger og politiet har ikke gitt beskjed om når den vil bli åpnet igjen.

Tidligere i kveld inntraff det en bilulykke på E136 i Romsdalen, men der melder politiet nå at ingen personer kom til skade, og derfor har politiet valgt å prioritere ulykken i Innfjorden. Bilberging pågår ved Foss i Romsdalen.

Saken blir oppdatert fortløpende utover kvelden.