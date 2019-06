Kjørte i alkohol- og GHB-rus, kolliderte i bolig

New Articles

En mann i 20-åra bosatt i Oslo er i Romsdal tingrett dømt til 40 dagers ubetinget fengsel for blant annet to tilfeller av promillekjøring.

Den første hendelsen fant sted i Rauma 14. desember i fjor. Tiltalte forklarte i retten at han var på en fest og drakk rødvin. Han sovnet av, men våknet seinere på kvelden og gikk ut i bilen for å høre på musikk. Han begynte deretter å kjøre bilen, men allerede etter 500 meter krasjet han inn i et bolighus. Han husker ingenting av kjøreturen, men erindrer at det smalt da han traff huset. Seinere på kvelden ringte han politiet og meldte bilen stjålet.

Politiet ankom bilen og fant tiltaltes mobil i dørken på ulykkesbilen. Politiet fikk da kontakt med tiltalte, som ikke befant seg i eller ved bilen. Han hadde en atferd som gjorde at han ble tatt med til Molde sjukehus for legeundersøkelse. Blodprøven viste alkoholkonsentrasjon på 1,58 promille og en konsentrasjon på 667 mikromol GHB.

Noen dager etterpå fikk han førerkortet inndratt.

Tatt på nytt

2. juni i år ble han på nytt tatt for promillekjøring – denne gang i Oslo. Og nå uten førerkort, som ble inndratt etter hendelsen 14. desember i Rauma. Han hadde drukket litt rødvin og noen øl, var på veg ut på byen og oppdaget at han hadde glemt legitimasjon. Han satte seg i bilen, med en kamerat som passasjer, for å kjøre 10–15 minutt til en bolig der legitimasjon lå.

I krysset Rosenkrantzgata-Karl Johans gate kjørte han på rødt lys, og svingte deretter av for å sjekke kartet. Politiet kom etter dette kjørende, og stanset bak ham. Tiltalte ble bedt om å avgi en utåndingsprøve, som viste at han hadde en påvirkningsgrad på 0,7 milligram alkohol pr. liter luft, som tilsvarer 1,4 promille.

I retten erkjente han skyld for alle forhold, noe som ga en prosessøkonomisk gevinst. For dette fikk han strafferabatt, og dommen ble redusert fra 50 til 40 dagers fengsel.

Romsdal tingrett dømte ham også til å betale en bot på 10.000 kroner og til å betale 14.375 kroner i erstatning til eieren av huset, som kan kolliderte bilen i.

Mannen er for en periode på fire år fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, og må ta full førerprøve for å gjenerverve førerretten.