Kan bli James Bond-innspilling i Rauma

Det er NRK Møre og Romsdal som melder at det blir opptak av den neste James Bond-filmen "Bond 25" på Atlanterhavsvegen. Helikopterselskapet Nord Helikopter har søkt om å få stenge av luftrommet over Atlanterhavsvegen for å spille inn en James Bond-film.

"Filmen er James Bond, og det har stor betydning både for det lokale næringsliv på kort og lang sikt, i tillegg til reklameverdien dette har for Noreg og Møre som turistdestinasjon", skriver Nord Helikopter i søknaden til Luftfartstilsynet. Restriksjonen gjelder i perioden 5. til 14. juni 2019.

NRK erfarer at det trolig også bli innspilling i Rauma.

Redaktør for Jamesbond.no, John Berge, sier til NRK at han har nevnt Atlanterhavsvegen som et høgaktuelt alternativ for innspilling.

- Det same med Trollstigen i Rauma og Geirangefjorden på Sunnmøre og Nord-Noreg, sier Berge til NRK.