Hastevaksinerer 1.800 verftsarbeidere i Tomrefjord

Det er satt i gang et større vaksinasjonsprogram etter et stort pneumokokkutbrudd ved verftet Vard Langsten i Romsdal. 18 til 20 personer har blitt syke til nå.

De første tilfellene havnet på sykehus allerede i februar med alvorlig lungebetennelse. Etter hvert så de et mønster i innleggelsene og skjønte at det dreide seg om et utbrudd av bakterien pneumokokk på verftet i Tomrefjord i Romsdal.

– Vi kjenner bare tallet på dem som har vært innlagt på sykehus i Ålesund og i Molde, så det kan være flere enn dette som har blitt smittet, sier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Ålesund sykehus til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll i Vard bekrefter at verftet har startet massevaksinering av alle de ansatte.

– Vi startet med vaksineringen torsdag, og har allerede vaksinert om lag 1.300 ansatte. Til sammen regner vi med at det kan bli opp mot 1.800 vaksiner, sier Akselvoll.

Bakterien pneumokokk kan en person bære med seg i årevis, uten selv å bli syk. Derfor haster det med å få vaksinert alle, for å hindre videre spredning.

