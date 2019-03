Søndag: Skredfaren nedjustert for Romsdal

New Articles

Skredvarselet er hentet er Varsom.no.

Her er detaljene om skredvarselet for Romsdal søndag 10. mars: "Det er krevjande skredtilhøve på fjellet. Skredproblema finns i nysnøen frå fredag og der det kjem nysnø søndag. Der vinden har flytta denne snøen slik at det er danna flak vil det vere lett for ein skiløpar å løyse ut skred. Det er store variasjonar i kor mykje vinden har påverka. Før nysnøen kom var det vêrtilhøve for utvikling av ustabile rim og kantkornlag på eller i nærleiken av overflata. Desse laga ligg no nedsnødd i nokre heng og her vil der vere lett å løyse ut skred. Ver merksam på drønn og skytande sprekker. Der sola kjem fram vil laussnøskred kunne løysas ut naturleg og bli str. 2 (middels store). Skredfarene er venta å gå noko ned søndag."

For Sunnmøre er er det sendt ut varsel om betydelig snøskredfare på søndag. Varselet er satt opp til nest høyeste varslingsnivå – oransje – på bakgrunn av skredhendelsene lørdag, melder Varsom.no.

Den økte skredfaren skyldes også krevende forhold i området, med vind og nysnø i fjellet.

En mann i 50-årene omkom etter å ha blitt tatt av et snøskred ved Brunstadhornet i Sunnmørsalpene lørdag ettermiddag.

