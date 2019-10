Samla inn over 23.000 kroner til tv-aksjonen

Bildeserier

Vêret var på arrangørane si side under aksjonsdagen for tv-aksjonen på Innfjorden friskule og barnehage. Oppmøtet var godt, og alle som ville kunne komme og vere med på moroa.

Elevane og barnehageungane sprang runder rundt fotballbana, der dei hadde sponsorar som sponsa med pengar for kvar runde. Andre aktivitetar som ball i bøtta, kappsykling, pilkasting og kast svamp på ein 7. klassing sørga for at det blei ein morosam dag. Dei tilreisande kunne òg besøke kafeen, der dei kunne kjøpe kaker, kaffe og saft.

Då dagen var over hadde dei fått inn heile 23.484 kroner til tv-aksjonen.

– Det er eit fantastisk resultat for eit lite oppvekstsenter med ca. 70 barn, skriv rektor Eli Vollset i ein epost til Åndalsnes Avis.