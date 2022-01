Unge kokker ønsker seg lokal matkultur

Næring

Fredrik Nybo flytta heim allerede i 2020, mens kollega på Tindestua, Jostein Nyhagen, kom flyttende heim kun for få måneder siden. De to kokkene er, på tross av at korona har ført til at forventningene om hektiske dager «har gått i dass», positivt overrasket over Åndalsnes som arbeidssted for erfaringssultne kokker.