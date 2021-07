- Vi trenger flere produkter for regnværsdagene

Høyres førstekandidat i fylket, Helge Orten, besøkte onsdag flere reiselivsbedrifter i Rauma for å høre hva som er viktig for dem framover. Hotellsjef Ola-Elias Åndal mener at å forlenge sesongen og få folk til å bli en natt ekstra når det regner, er avgjørende for dem.