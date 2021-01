Rapport viste stor genetisk endring i Raumalaksen: - Prøvene fra 2017 er lite representative

Næring

Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstituttet (HI) som kom tidligere denne måneden.

Rauma elv skal være blant elvene som er sterkt berørt. Rapporten har konkludert med at det er signifikant endring i gensammensetningen hos lakseunger fra vassdraget i 2017.

Vi spurte leder i elveeierlaget, Vidar Skiri, om hva han tenkte etter å ha lest rapporten. Han mener at prøvene fra 2017 er lite representative for tilstanden i elva.

- Alle slike rapporter gjengir en kvalifisert gjetning. Kompliserte matematiske beregninger blir naturligvis ikke riktigere enn de forutsetningene de bygger på. Det er derfor nyttig å se litt mer på det komplekse saksområdet Rauma elv, sier han.

- Bør være det reneste som finnes

Han forklarer:

- Blant 20 skjellprøver av voksne laks i 1990, registreres en liten forandring, mens 28 prøver i 1991 og 8 prøver i 1992, ikke viser noen forandring i forhold til resultatet for perioden 1974-1989. Av 2 prøver i 1994, er det en tydelig forandring. I 2017, blant et materiale på 60 lakseunger, vises også en tydelig forandring.

Han viser til at elva ble infisert av Gyrodactylus-parasitten i 1980. Elva ble rotenonbehandlet i 2013 og 2014, og da ble det registrert både svært få lakseunger under oppvekst og oppvandrende laks. Men han forteller at det allerede høsten 2014 kom laks som gytte i elva.

- Slik har det nok alltid vært, men etter at det ble mye rømt oppdrettslaks, antas det at disse rømlingene ofte kommer opp i elvene senere enn den ville laksen. Dermed ble det klekking av lakseunger av ukjent opphav, rømt oppdrettslaks og feilvandret laks, allerede våren 2015, forteller han.

Han mener derfor at situasjonen i 2017 ikke var representativ.

- I 2017 var der derfor mange lakseunger av ukjent opphav i elva i tillegg til de som stammet fra reetableringsutsettingene, mener han.

Vidar Skiri forteller at det genmaterialet som nå brukes i reetableringen av Rauma elv, ble samlet inn i årene like før og like etter 1990,

- Det var altså før det var rømt oppdrettslaks av betydning i omløp. Dette materialet bør derfor være av det reneste som finns, sier han.

Rapporten sier ikke noe om det ble gjort otolittkontroll av de 60 lakseungene:

- All rogn som er brukt i forbindelse med reetableringen er fargemerket. Øresteinskontroll kan derfor fortelle om fisken stammer fra genbankmaterialet eller ikke, sier han.

Han tror at det også framover vil være både feilvandrere og rømt oppdrettslaks som gyter i elva, men han er optimistisk:

- Hvis den positive utviklingen i antall tilbakevendende laks med utgangspunkt i utsettingene fortsetter, vil avkom av disse heldigvis være i større og større tallmessig overvekt. Da vil nok for eksempel neste års undersøkelse av lakseungene gi et annet og mer dekkende bilde av situasjonen.