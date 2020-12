Har lansert merker for å profilere norskproduserte varer

Næring

Det var under samlingen for faggruppe Salg/Marked arrangert av Nordveggen via Zoom at Erling Digernes fra Rauma Ullvare og Kurt-Arild Dahle fra Wonderland presenterte sine to nye merker. Rauma Ullvare med merket «Helnorsk» for å vise at de bruker norsk ull, som foredles og produseres i Norge. Merket skal vise kunden at de kjøper et helnorsk produkt, i et marked hvor det er en jungel av importerte varer. Wonderland på sin side har gått sammen med møbelprodusentene Stordal, Brunstad og Kleppe om merket «Norsk produsert», for å vise at møblene deres er laget i Norge, og at pengene som brukes går tilbake til lokalsamfunnene der de kommer fra. Logoen er med et fjell, siden alle fire fabrikantene, en fra Romsdal, to fra Sunnmøre og en fra Hardanger, kommer fra Vestlandet.