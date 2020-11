Ett år med gode erfaringer: Selger strøm fra taket

Næring

Det sier Ove Søvik og forteller om ett år med erfaringer som strømprodusent fra huset sitt i Neshagan på Åndalsnes. Ove forteller at solstrømproduksjonen først og fremst går med til eget bruk, men all produksjon han sjøl ikke har bruk for, går inn på nettet og blir betalt for. Ove Søvik har altså blitt en lokal strømprodusent og produksjonen skjer altså på et privat hustak.