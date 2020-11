- Bedriftene må legge til rette for at det skal være enkelt å velge grønt

Næring

Et av temaene under Innovasjonsfestivalen er grønt fotavtrykk, og en av innlederne som gjester festivalen er Per Espen Stoknes.

Han er psykolog med doktorgrad i grønn økonomi - og hans Ted-talk er sett over tre millioner ganger. Ted-talken førte til boka "Det vi tenker når vi prøver ikke tenke på global oppvarming", og det er nettopp det han skal snakke om på Innovasjonsfestivalen - hvordan gir vi folk lyst til å endre seg?

- Den dårlige nyheten er at vi er vanestyrte og uoppmerksomme. Den gode nyheten er at vi er vanestyrte og uoppmerksomme. Derfor vil vi velge grønne valg når det er det enkleste, forteller Stoknes til Åndalsnes Avis.

Han forteller at vi har et såkalt "status quo bias".

- Vi foretrekker det vi kjenner godt. Man vet hva man har, men ikke hva man får. Derfor vil mange ha tapsfølelser knyttet til det å endre seg og mange vil være i mot det. Det er lettere å gjøre det man alltid har gjort, forteller han.

Dulting

Da må det "dulting" til, hvis man skal komme noen veg, forteller han.

- Hvis man vil at folk skal endre atferd, må man legge til rette slik at den endringen enten skjer automatisk, ved at det ikke er noen andre valg eller at andre valg er mindre tilgjengelige. Det kan for eksempel gjelde i lyspærehylla på butikken. Hvis LED-pærene er mer synlige er det større sjanse for at folk velger dem, enn gammeldagse halogenpærer. Den andre måten slik endring skjer på, er ved at folk du kjenner eller ser opp til gjør akkurat dette. Da føles det tryggere og velge det samme, forklarer han.

Han mener man kan utnytte hjernens lathet.

- Hvis du har lagt til rette for at det grønne blir det automatiske, da kan du utnytte måten vi er skrudd sammen på. Det er bedriftene som må legge til rette for forbrukerne, slik at det skal være enkelt å velge grønt, mener han.

- Håp

Han mener at det er håp:

- På 2000-tallet var det mye prat, men lite handling. Så har vi i 2010-årene prøvd oss litt fram, men nå i 2020-årene kommer det til å ta av i en grønn bølge. Det er en haug med faktorer nå som gjør at endringene i samfunnet begynner å akselerere. Grønne investeringer var lenge et tapsprosjekt, men slik er det ikke lenger, sier han.