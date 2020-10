Kroken utvider - blir ny forhandler i Rogaland

Næring

I en pressemelding opplyser Kroken Gruppen AS at Haugaland Caravan blir Kroken Haugaland. Kroken får med det sin åttende forhandler i landet.

- For 25 år siden etablerte Henrik J. Gundersen Haugaland Caravan AS. Sammen med Leif Kroken så de muligheter i regionen, og samarbeidet har vært solid og godt over disse årene, i en bransje i vekst. Kroken har vært aksjonær med 40 % av aksjene siden etableringen. Da Gundersen kom til at tiden var moden for å la yngre krefter ta over den daglige driften, ble det samtidig naturlig å vurdere eiersammensetningen. Forhandlingene har pågått over noe tid, men da sommersesongen var på hell, ble det raskt en god løsning for begge parter, heter det i pressemeldingen.

Kroken kjøper nå de resterende 60 prosent av aksjene. Kroken har fra før 7 forhandlere fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

- Kroken Haugaland vil passe perfekt inn i våre planer. Vi er svært glade for å få alle de dyktige og motiverte ansatte med oss videre, og ikke minst verdifulle kunderelasjoner over 25 år i regionen. Denne muligheten kunne vi ikke la gå fra oss, og for både Solid Import og Max Fritid er denne regionen svært viktig for oss å utvikle videre med våre ledende produkter, sier konsernsjef Morten Lillehagen i pressemeldingen.

- Det er svært gledelig at det ble Kroken som vil føre virksomheten videre. Det gir både de ansatte og kundene trygghet og den beste servicen i fortsettelsen, sier Henrik Gundersen.

Kroken Gruppen består av Solid Import, Max Fritid og Kroken Caravan. Konsernet ble etablert i 1971 og har hovedkontor på Åndalsnes. Omsetningen var 1,1 mrd. i 2019.

- Kroken Gruppen befester sin posisjon i Norge og på Haugalandet med dette oppkjøpet. Dette er en strategisk viktig posisjon for alle deler av konsernet, sier Lillehagen.