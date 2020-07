Eventyrlig sommer for Piteraq: – Utrolig mye mer folk en vanlig

Næring

Piteraq, friluftsbutikken i Åndalsnes sentrum, har hatt en eventyrlig sommer.

– Det virker som om det er noe vi har til felles med hele resten av Åndalsnes, for hele turismen, at dette er den store sommeren for Norgesferie for nordmenn. Og jeg har i hvert fall hørt at nordmenn er blant de største forbrukerne av friluftsutstyr og turklær i hele verden. Så jeg tror alle som driver i vår nisje gjør det bra i sommer, sier Axel Kudinoff, som er daglig leder av Piteraq.

Den jobben har han hatt siden 1. juni.

– Vi ser at sesongen vår har blitt forlenget i år. Allerede fra mai, da hytteforbudet opphørte, var det mye folk – særlig i langhelgene. Også i juni har det vært mye mer folk en vanlig, og i juli har det vært utrolig mye mer folk en vanlig. For en liten nisjebutikk som oss, er det veldig bra. Det er også kult å se at mange prioriterer de små friluftsbutikkene. Det gir oss muligheten til å fortsette med det som vi brenner for, sier han.

– Hva betyr det å ha den plasseringen dere har, et steinkast fra Romsdalseggenbussen og Tindesenteret?

– Det betyr mye! Jeg tror vi har den beste plasseringen på Åndalsnes. Jeg tror de rette folkene gjerne går forbi butikken vår, altså de som har interesse for fjell og friluftsliv, sier han.

Lengre åpningstider

De har også justert åpningstidene sine for sommeren.

– Det har vi gjort for at folk som drar ut på morgenen og skal være ute lenge, skal ha muligheten til å besøke butikken enten før de drar ut eller etter at de har kommet hjem. Også er det generelt mye folk i området akkurat nå i høysesongen, så da har vi tenkt at vi må tilpasse oss det når det gjelder både åpningstider og personale. Det er ikke noe poeng i å holde på klassiske åpningstider, når det finnes folk som vil gjerne vil komme på andre tidspunkt, sier han.

Han forteller at dersom folk er dårlig kledd til Romsdalseggen, kan de rekke innom før bussen går.

– Det er klassisk det. Kanskje noen har glemt noe eller blir overrasket over været. Eller at de rett og slett er for dårlig kledd. Da kan de hoppe av bussen, handle og rekke neste avgang til Vengedalen, smiler han.

Del av en kjede

Piteraq har seks-sju ansatte som er innom i løpet av sommeren i år.

– Våre ansatte er jo alle interessert i å være ute i naturen selv, så derfor er det mange som kombinerer det å jobbe her med reiser og turer, forklarer han.

Piteraq er en del av en liten kjede, og i tillegg til butikken på Åndalsnes, er det to butikker i Oslo og en i Skien. Det var Friluftslek som tidligere hadde butikken, men de har ingen ting med butikken å gjøre lenger. Friluftslek tilbyr fortsatt blant annet guiding og andre opplevelser.

– Det er en fordel å være en del av en liten kjede, fordi mange av de som kommer hit på ferie er jo fra Østlandet. Da er det fint at vi har butikker i Oslo som vi har god kontakt med, dersom det skulle være noen som trenger å bytte, reklamere eller noe slik. Vi samarbeider tett med de to andre butikkene, sier han.