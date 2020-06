Lærer datamaskinen å gjenkjenne feil på rekkverkene langs vegen

Åndalsnes-selskapet iSi AS får internasjonal oppmerksomhet for IT-løsningen de har utviklet for rekkverksmontørene hos Arvid Gjerde. Nå tar de arbeidet et steg videre, og skal lære datamaskinene å gjenkjenne feil på rekkverk.