Står klare til å hjelpe nye gründere: – Det betyr mye å ha et lag i ryggen

Næring

Bård Indredavik er en av dem som får støtte via HoppID-kontoret, som i Rauma driftes av Nordveggen.

Han startet nemlig opp selskapet Digitabel 1. januar.

– Der tilbyr jeg digitaliseringskompetanse, IT-utvikling og prosjektledelse. Jeg har stort sett jobbet med IT siden jeg var ferdig utdannet, og jeg har hatt lyst til å skape min egen arbeidsplass. Man ser at digitalisering skjer veldig raskt nå, det kan være utfordrende for bedrifter å ta ut de mulighetene som ligger der. Derfor håper jeg at det skal være et marked, og jeg ønsker å bygge opp et kompetansemiljø i Digitabel på Åndalsnes på sikt, forteller han.

Han forteller at hjelpen han har fått via HoppID har betydd mye:

– Jeg har fått god hjelp både i den innledende fasen, og som en sparringpartner nå som jeg har kommet lenger. I perioder når man starter for seg selv, kan det være ensomt. Det betyr mye å ha noen man kan kontakte, diskutere med og snakke med, sier han.

– Har også fått gratis kontorplass nå i starten, og kommet inn i et miljø på Utrøna, sier han.

– Øker i krisetid

– Det vi vet, er at i krisetider øker antall etableringer. Mange mister jobben, og blir tvunget til å tenke nytt. Da er det en del som tar steget og realiserer planer de har gått med, eller får nye ideer, sier prosjektleder i Nordveggen, Ane Marte Hammerø.

Det er dette de nå ønsker å være i forkant med:

– Vi vil vise at vi står klare for å ta imot dem som går og tenker i de baner at de har lyst til å starte opp en bedrift, sier hun.

Hun legger til at det er mye enklere å lykkes når man har et lag i ryggen:

– Sjansen for å lykkes er mye større når du har med deg et lag som støtter deg. Vi ønsker at de som starter bedrifter i Rauma skal lykkes, sier hun.

Digital plattform

HoppID har en digital plattform, der Nordveggen, som er hoppID-kontor i Rauma, kan tilby veiledning.

– Med en gang man oppretter en profil på plattformen, og fyller inn at man kommer fra Rauma, får vi en melding og blir vedkommendes veileder, sier Ane Marte Hammerø, og får støtte fra daglig leder i Nordveggen, Solveig Brøste Sletta:

– Det er viktig for oss å være til stede, og tilrettelegge for digitaliseringen. Det at også veiledertjenesten er digitalisert gjør at Nordveggen kan være til stede for mange og tilby god veiledning også i karantenetider, sier hun.

Kurs

I tillegg til den vanlige veiledningen, tilbyr Hoppid.no nå et 16-dagers program i forretningsutvikling for gründere, og alt går digitalt.

Oppstarten er allerede tirsdag, og gründerne får oppfølging i gruppe og individuelt annenhver dag.

– Den første gruppen er allerede full med åtte deltakere, og vi driver nå å fyller opp gruppe nummer to. Det er førstemann til mølla. Programmet er for hele fylket, og vi vil gjerne ha med flere fra Rauma, sier Hammerø.