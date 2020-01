Ordføreren har håp: – Nyetablert godsaktør lukter på Raumabanen

Næring

Det var 6. desember 2018 Green Cargo takket for seg etter over to og et halvt år med godstrafikk på Raumabanen. Etter stadige stengninger på grunn av rasfaren fra Fjellpartiet Mannen og etter hvert for lavt volum på togene, så Green Cargo seg nødt til å avslutte på grunn av for lav lønnsomhet.