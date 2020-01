Handlingsplanen sendes ut på høring - vil søke etter ny lokal prosjektleder

Næring

Handlingsplan for Bærekraftig Reisemål Rauma sendes nå ut på høring. Fristen er satt til 1. februar.

- Vi er nå i sluttfasen av første del av prosjektet, som egentlig er å rigge oss for å gå igang med hovedfasen, som er å ta tak i de ulike punktene i handlingsplanen. Vi må først bli godkjent i denne fasen for å faktisk komme igang med å gjennomføre og innfri de ulike måleparameterene for å bli godkjent i merkeordningen for Bærekraftig Reisemål. Handlingsplanen skal bidra til å styre arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i fase 2 av prosjektet, skriver Visit Nordvest på sine nettsider.

Handlingsplanen kan du lese i sin helhet her.

- Gjennom en bred og involverende prosess har både kommune, næring og andre aktører gitt sine innspill. Noen av tiltakene i handlingsplanen vil være avgjørende for at Rauma skal bli godkjent i merkeordningen, mens andre tiltak vil være forslag som i løpet av fase 2 kan bli forkastet, eventuelt byttet ut med andre tiltak som vi ser er mer hensiktsmessig å ta inn i prosjektet, skriver de.

Vil søke etter ny prosjektleder

Mari Melbø Rødstøl var prosjektleder fram til hun trakk seg 12. november.

– Jeg kan ikke stå inne for at gondol og økt cruiseturisme trekkes inn i planen for bærekraftig reiseliv, saMari Melbø Rødstøl til Åndalsnes Avis da.

Prosjekteier er Visit Nordvest, ved reiselivssjef Torunn Dyrkorn. Styringsgruppa har bestått av Torunn Dyrkorn (Visit Nordvest), Jan Petter Vad (Rauma kommune), Oddbjørn Vassli (Romsdalen AS), Ted Heen (RRH), Jorid Søvik (Molde og Romsdal Havn IKS), Maria Holo Leikarnes (DNT Romsdal), Solveig Brøste Sletta (Nordveggen), Ivar Brennhovd (Norsk Tindesenter), Mari Melbø Rødstøl (Sjella) (frem til 12.november 2019) og Marit Giske-Nilsen (Innovasjon Norge).

Når fase en er godkjent, planlegger Visit Nordvest å sende en ny søknad til Innovasjon Norge for å komme videre med selve hovedprosjektdelen.

- Her vil vi også søke etter lokal prosjektleder som skal lede dette arbeidet, skriver Visit Nordvest.

Bærekraftig reisemål

Det er Innovasjon Norge har utviklet merkeordningen «Bærekraftig reisemål» og skriver om prosjektet:

"Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. I merkearbeidet er reiselivsnæringen pådriver, men det er behov for samarbeid ut over reiselivsnæringen, blant annet med kommunen. Ved å kartlegge kriterier fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Merkeordningen er slik et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3. år."

Blant de som alt har fått merket finner vi blant annet Lillehammer, Lyngenfjorden, Lysefjorden, Trysil, Røros, Lærdal, Svalbard og Geilo.

- Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet som merkes er bærekraftig. Destinasjonen må kontinuerlig jobbe for å forbedre sin forretningspraksis og sitt forhold til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper, skriver Innovasjon Norge på sine nettsider.