36,9 prosent økning i julehandelen

Næring

Omsetningen i uke 50 var 36,9 prosent høyere enn i uke 49. Likevel er veksten fra uke 49 til 50 mindre enn forventet.

– Julehandelen øker uke for uke opp mot julaften. Mange merker at julen nærmer seg, og folk vil få handelen unnagjort, sier direktør for Virke Faghandel, Bror William Stende i en pressemelding.

Selv med en økning på 36,9 prosent fra forrige uke, har omsetningene gått ned 6,3 prosent sammenlignet med uke 50 i fjor. De siste fem ukene har omsetningen vært 1,2 prosent lavere enn i 2018.

Vekst innen klær, sko og veskehandel

I følge Virke er Klær- sko og vesker kategoriene som kom best ut av uke 50, med en vekst på 63 prosent fra forrige uke. I spesialbutikkene økte omsetningen med 47 prosent, og for butikkene innen hus og hjem økte omsetningen med 30 prosent. Lavest vekst fra forrige uke hadde kategoriene mat og drikke, med en omsetningsvekst på 21 prosent.

Omsetningen i uke 50 var 10,2 prosent høyere enn i Black Week i uke 48. Inntil resultatet av julehandelen 2019 foreligger har det vært den største uken omsetningsmessig.

– Mange var tidlig ute med handelen i Black Week, men det er fortsatt en tradisjon for mange å vente med julehandelen til vi er godt inne i desember, sier Stende.

Analysen baserer seg på omsetningstall fra 190 kjøpesentre. Dette kan være en indikasjon på at det er netthandelen som sitter igjen med den største veksten fra årets julehandel.

– Vi har opplevd noe nedgang i desember sammenlignet med i 2018. Totalt vil nok ikke omsetningene bli like høy som i fjor på kjøpesentrene, men vi har sett en betydelig økning i handel på nett. I år får vi også en ekstra handledag før jul, som nok kan balansere den totale omsetningen noe, sier Stende.