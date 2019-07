Har fått løyve til overvakingsfiske i Isa og Glutra

Næring

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har gitt løyvet for overvakingsfiske for sesongen 2019. Ifølgje Fylkesmannen er formålet å få ein indikasjon på fiskebestanden og analyse av kva slags fisk som finst i elva; om det er oppdrettsfisk, utsett fisk eller for eksempel rekruttert fisk. Elveeigarlaget, med Arne Hoem i spissen, er gitt løyve til uttak av opptil ti smålaks. Løyvet gjeld i perioden 20. juni til 31. august.

Fylkesmannen har sett ei rekke med vilkår for løyvet, mellom anna at all laks over 65 centimeter, og all aure, skal settast ut igjen. Det må og takast ulike prøver av avliva laks, og fangst av eventuell oppdrettslaks må meldast til Fiskeridirektoratet fortløpande.