Kan gå uker før ankeutvalget avgjør

Næring

I begynnelsen av mai ble det klart at Veidekke Entreprenør AS anker helsehusdommen fra lagmannsretten der Rauma kommune ble frifunnet. Informasjonsrådgiver i Høyesterett, Svein Tore Andersen, forteller i en e-post til Åndalsnes Avis at de mottok saka 14. juni, og at det normalt tar omkring fire uker før det foreligger en avgjørelse fra ankeutvalget om saka henvises aller avvises.