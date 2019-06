Pizza og programmering på PostNord

Næring

«Hei Google, hvor er pakken min?» spør Morten Flydahl google assistant. Etter å ha gitt telefonnummeret sitt til datastemmen som har svart, får han svar om at pakka er på veg. Denne nyvinninga har han sjøl, sammen med kollegaene Anders Thon og Per-Olav Eikrem – og Roy Helge Åmillom i Stjørdal på storskjerm, funnet på i løpet av det siste døgnet. «Speak, and you shall receive (hopefully)» («Snakk, og du skal motta (forhåpentligvis)») er gruppenavnet og etter å ha sittet med koding hele torsdagen, spist pizza med de andre gruppene om kvelden, satt de til nesten midnatt med prosjektet sitt.