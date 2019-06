Går videre med planene om servering- og overnattingstilbud

Næring

Det var Kurt-Harry Oksnes som i fjor sommer kjøpte gamle Rauma sjukeheim i Isfjorden for 50.000 kroner. Rett etter kjøpet anslo Oksnes overfor Åndalsnes Avis, at det ville ta mellom ett til to år før han kunne ta bygget i bruk. Han var tydelig på at eiendommen er tiltenkt overnatting og servering, for turister, men også som et tilbud til lokalbefolkningen.