Mest fornøyde kunder - igjen

Det viser den siste målingen av kundetilfredshet, som TNS Kantar har laget for Vy. Den lages to ganger i året.

På Raumabanen er kundetilfredsindeksen på 85, som er opp ett poeng fra målingen sist høst. Det er den høgste scoren av alle togstrekninger i hele landet. I region nord, som Raumabanen sokner til, følger Trønderbanen og Dovrebanen like bak med 84 og 83 poeng, som er høyere enn noen gang.

Over 70 poeng regnes som godt, og 75 poeng eller bedre anses for å være et meget godt resultat hvor kundene er svært fornøyde eller begeistret, ifølge Vy.

- Vi er veldig glade for at så mange kunder gir oss gode tilbakemeldinger imens det har vært mye støy rundt at vi skifter navn. Den daglige leveransen vår er det aller viktigste for de reisende. Kundene er enda mer fornøyde med ombordpersonalet, som er veldig imponerende i en tid med usikkerhet knyttet til store endringer, ny merkevare og konkurranse, sier Arne Fosen, konserndirektør for tog i Vy.