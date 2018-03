Maskotter og flaggbærere

Sport

Spillere fra ÅIF og Isfjorden hadde et ærefullt oppdrag da Moldes håndballdamer møtte Sola i Eliteserien den 18. mars. Spillerne på lagene Jenter 8 år og Jenter 11 år var maskotter, mens Jenter 14 år var flaggbærere.

Og det ble et stort reisefølge fra Rauma - totalt var 30 maskotter, 11 flaggbærere og 32 foreldre med på turen. For de fleste var det første gang de fikk et slikt oppdrag, og heldigvis ble det til slutt seier til Molde. Moldelaget scoret et mål i siste sekund - og vant kampen.

Spillerne fikk blant annet se landslagsprofil Camilla Herrem fra Sola og mange av de andre håndballheltene.

- Det var stor stas, forteller de.