Slo serielederen på hjemmebane

Sport

Isfjorden/Åndalsnes sine håndballdamer i 4. divisjon tok imot serieleder Spjelkavik 2 hjemme i Isfjordshallen lørdag. Det var sesongens tredje siste kamp, og den nest siste på hjemmebane.

Og kampen ble spennende. Isfjorden tok ledelsen fra start, men snart slo et sterkt motstanderlag tilbake. Til pause sto det 7-11 til Sunnmøringene. Men hjemmelaget slo tilbake etter pausen. Til slutt endte kampen 21-20 til Isfjorden/Åndalsnes.

Trener Tor Erling Vik og spiller Sissel Kamsvåg, som scoret seks mål i kampen, oppsummerte slik etter at kampen var over:

- En elendig første omgang, og en knallbra andre omgang, sier Kamsvåg.

- Jeg var litt "klurin" i pausen. Rett og slett litt irritert. Det ser ut som det hjalp, ler Vik.

Mer samspilt

Det var spennende for publikum fra start til slutt.

- Det var en artig og jevn kamp. Det er jo slike kamper som er mest morsomme å spille, mener Kamsvåg.

Med lørdagens seier betyr det at Isfjorden/Åndalsnes har slått begge de to beste lagene i serien på to kamper. Forrige tirsdag slo de nemlig Sykkylven/Stranda, som ligger på andre plass.

- Det er selvsagt veldig artig å slå de to beste lagene. Det er en bra avslutning på sesongen. Vi er en gjeng som ikke har spilt så mye sammen før i år - en blanding av veteraner og unge spillere. Jeg synes vi har blitt mer samspilt utover i sesongen, sier Kamsvåg.

Og de er begge tydelige på at det ikke er enkeltspillere som har æren.

- Alle står på for laget, og alle bidrar. Det er en lagseier, sier Vik.

Kamprapport

I tillegg til Kamsvågs seks mål, scoret Nora Vold Hovde seks mål, Vivian Kamsvåg scoret fire mål, Tiril Høgset scoret tre mål, og Linn Jeanette Rovde Unhjem og Amelia Morstøl Valde scoret ett mål hver.

Dommere i kampen var Thomas Krakeli Sognli og Andreas Bergseth Sylthe. Om lag 30 fulgte kampen fra tribunen.

Etter lørdagens kamp har Isfjorden/Åndalsnes to kamper igjen av sesongen. Først møter de Bergsøy 2 hjemme tirsdag, og så møter de Vestnes/Varfjell borte onsdag.

- Målet vårt er i hvert fall og vinne den siste hjemmekampen. Gjør vi det kan vi være godt fornøyde med avslutningen på sesongen, sier Kamsvåg.