Sport

Sivert Hole kjørte inn til seier i norgescup i telemark (klassisk) i helga, til tross for ryggplager.

Hole sier han nå skal jobbe med ryggen fram til de fire verdenscuprennene på Rjukan, som kjøres onsdag til lørdag denne uka. Der kjøres det to sprintrenn og to parallell-renn. Hole har veldig god tro på at han skal klare målet for sesongen; nemlig en pallplass i verdenscupen.

– Jeg har kjørt gode renn til å nå, men ikke hatt full klaff.