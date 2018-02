I kveld blir det et komplett tilbud av vinteridrett i Furulia

Sport

Nestleder i Isfjorden IL, Knut Arvid Hoem, har mandag kjørt tråkkemaskinen i bakken. Han melder om fine forhold.

– Vi har ikke tråkket helt opp, men det kan det hende vi kommer til å gjøre seinere. Øverst er det uansett for bratt for de minste. Nå blir det i alle fall et tilbud, sier Hoem som var med å bygge skitrekket for 30 år siden.

Han forteller at de også har tråkket langrennsspor i Furulia, og med skøytebanene i tillegg, er det bare å konstatere at Furulia har noe å by på for enhver som er glad i vinteridrett.

– Men vi har hopp også, legger Hoem til.

– Det også? Er hoppbakken preparert?

– Vi har tråkka unnarennet i 20-meters bakken. Ungdommen som kjører på ski hopper der, sier han.

