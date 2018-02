Ragnhild Mowinckel kjørte inn til 4. plass

Sport

- Jeg er egentlig veldig fornøyd, sa Ragnhild Mowinckel til Eurosport etter at hun kom i mål på utfordelen, og endte på en 4. plass sammenlagt.

- Jeg er så fornøyd, så stolt og så letta over hvordan jeg har kommet ut av dette OL, sa hun.

Ragnhild Mowinckel var 0,29 sekund fra medalje i kvinnenes superkombinasjon i Pyeongchang. Sveitsiske Michelle Gisin vant rennet.

Ragnhild Mowinckel lå på andreplass, 0,74 sekunder bak Lindsey Vonn etter utfordelen av kombinasjonsrennet. Kun tre hundredels sekund skilte ned til sveitsiske Michelle Gisin på plassen bak.

Den norske 25-åringen måtte kjøre en slalåmdel over evne for å klare medalje. Tidenes alpine vinterolympier på kvinnesiden for Norge leverte en grei slalåmdel og kjørte ned til 4.-plass.

Vant gjorde sveitsiske Michelle Gisin, som leverte en forrykende slalåmdel. Slalåmsterke Mikaela Shiffrin lå på 6.-plass etter utfordelen, 1,98 sekunder bak, og kjørte seg opp til OL-sølv. Sveitsiske Wendy Holdener, som lå på 10.-plass etter utfordelen, tok bronse.

Amerikanske Vonn, som ledet etter utfordelen, kjørte ut i slalåmdelen.

Mowinckel mente selv at mulighetene for medalje var til stede før slalåmen.

– Først må jeg komme ned slalåmbakken og kjøre så fort jeg kan, så får vi telle opp etterpå, sa Mowinckel.

Da tellingen var unnagjort endte det altså med 4.-plass. Mowinckel er tidenes alpine vinterolympier på kvinnesiden for Norge etter sine to OL-sølv i Pyeongchang. 25-åringen tok sølv i storslalåm og utfor.